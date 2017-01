Voormalige VRT-journalist Miel Dekeyser (84) overleden

Door: redactie

Miel Dekeyser, voormalig journalist van de openbare omroep VRT, is overleden. Dat meldt de VRT op zijn website. Dekeyser ging in 1962 aan de slag voor de radioredactie van de toenmalige BRT, waar hij zich specialiseerde in berichtgeving over de Verenigde Staten. In 1992 ging Dekeyser op pensioen. Hij werd 84.