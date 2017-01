Open Vld blijft tegen meerwaardebelasting: "Wie succesvol is, krijgt jaloezie"

Door: redactie

16/01/17 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

video Regeringspartij Open Vld blijft zich verzetten tegen een meerwaardebelasting. Dat zei partijvoorzitter Gwendolyn Rutten vanavond op de nieuwjaarsrecepetie van haar partij. De Vlaamse liberalen willen minder belastingen en minder regels.

Coalitiepartner CD&V pleit al langer voor een meerwaardebelasting. De christendemocraten koppelen die eis zelfs aan de verlaging van de vennootschapsbelasting die N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil doorvoeren. De vennootschapsbelasting verlagen wil Open Vld wél, om buitenlandse investeringen hier makkelijker te maken én om eigen ondernemingen beter te laten concurreren met het buitenland. "Die vennootschapsbelasting moet omlaag", zei Rutten.



Een meerwaardebelasting wil Open Vld niet. "Zelfstandigen, ondernemers, vrije beroepen, dat zijn mensen die risico nemen. Ze werken zeven dagen op zeven. En ze doen dat graag, omdat het hun eigen zaak is", zei Rutten. "Ook al hebben ze geen betaalde vakantie, geen eindjaarspremie, geen dertiende maand. Als ze ziek zijn geen inkomen, geen klanten, geen opbrengsten, geen vaste uren en geen anciënniteit of verworven rechten", aldus de Open Vld-voorzitster. "En als het verkeerd gaat? Trek uw plan. Maar als het lukt? Wat krijgen ze dan? Applaus? Vergeet dat maar. Wie hier succesvol is, krijgt jaloezie. En als het van sommigen afhangt, nog een extra meerwaardebelasting erbovenop. Niet met ons", klonk het.



Soepelere regels voor ondernemers

Rutten pleitte ook voor soepelere regels voor ondernemers, onder meer rond nacht- en zondagswerk en rond de solden "Zo veel regels, dat helpt ons niet vooruit. Dat remt ons af."



Veiligheid was een ander thema in de toespraak van Rutten. Vrijhandel ("landen die handel drijven voeren geen oorlog") en internationale samenwerking ("terroristen kennen geen grenzen") zijn volgens haar de beste recepten voor veiligheid. Nieuwe technologie kan daarbij helpen, maar moet de privacy respecteren, zei Rutten nog.



"Geen compromissen over onze basiswaarden"

De liberalen willen ook geen duimbreed toegeven aan de verworven vrijheden, zoals de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid van man en vrouw, die door een radicaal deel van de islam in vraag worden gesteld. "Als we van andere religies gaan aanvaarden wat we jarenlang bij de katholieken hebben bestreden, dan draaien we de klok jaren terug", zei Rutten. "We maken geen compromissen over onze basiswaarden. Religie is geen excuus om meisjes thuis te houden van de zwemles."