Oost-Vlaams textielbedrijf geeft stakende werknemers geen nieuwjaarscadeau

16/01/17 - 17u22 Bron: Belga

Werknemers van het Oost-Vlaamse textielbedrijf Utexbel die deelnamen aan de nationale stakingsactie van 7 oktober, hebben eind vorig jaar geen nieuwjaarsgeschenk gekregen. "Een negentiende-eeuwse manier om om te gaan met het personeel", klagen de vakbonden aan. Zij zullen morgennamiddag uit protest suikerwafels - het nieuwjaarscadeau was een doos koekjes - uitdelen aan de fabriekspoorten.

"We vinden het heel spijtig dat het personeel op deze manier een stuk tegen elkaar wordt uitgespeeld", zegt Maya Braeckman (ABVV) namens het vakbondsfront met ACV en ALCVB. "Bovendien is dit een nogal negentiende-eeuwse manier van omgaan met het personeel. Door het deelnemen aan een stakingsactie ben je plots geen goede werknemer. Het is niet omdat werknemers opkomen voor hun rechten, dat ze niet beloond mogen worden voor het goede werk dat ze de rest van het jaar deden."



De vakbonden merken voorts op dat er op 7 oktober geen stakingspost stond aan de poorten van Utexbel. Omdat ze naar eigen zeggen 2017 met een positief antwoord willen inzetten, zullen ze morgenmiddag tussen 12.30 en 13.30 uur suikerwafels uitdelen aan het voltallige personeel op de drie sites in Ronse.



Utexbel reageerde nog niet.