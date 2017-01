Baby gewelddadig ontvoerd, moeder aangevallen met machete in Henegouws dorp

Door: redactie

Vrijdag is er een baby van vijf maanden ontvoerd in Estinnes-au-Mont, een dorpje in de provincie Henegouwen. De moeder van het kind werd daarbij met een machete geraakt. Het kind zelf is nog steeds spoorloos, de politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Mogelijk bevindt het kind zich in Willebroek, bij familie van de vader, die intussen samen met zijn broer is opgepakt voor ontvoering en poging tot moord.