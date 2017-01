Meer oproepen over gaten in de wegen

Door: redactie

De koude winter speelt ook het wegdek parten. Mobiliteitsorganisatie Touring krijgt door het vries- en dooiweer beduidend meer meldingen binnen over gaten op de Vlaamse wegen dan bij normale temperaturen. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

Putten in het wegdek komen sneller voor in periodes van stevige vorst en daaropvolgende dooi: regen of smeltwater sijpelt in kleine beschadigingen van het asfalt, bevriest daar, zet zich uit en maakt de bestaande beschadiging of het putje enkel groter. Vooral wanneer vrieskou steeds opnieuw afgewisseld wordt met dooi en neerslag stellen zich de grootste problemen.



"In een normale periode krijgen we nauwelijks meldingen binnen van gaten of putten, deze week lopen die oproepen dagelijks op tot wel 15", zegt Danny Smagghe, woordvoerder bij Touring. "Vooral de lokale wegen en gewestwegen zijn nog een probleem omdat daar minder geïnvesteerd wordt in structureel onderhoud dan op onze autosnelwegen."



