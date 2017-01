Deel Turnhouts ziekenhuis in quarantaine na uitbraak erg besmettelijk norovirus

Door: redactie

16/01/17 - 16u17 Bron: Belga

© Ton Wiggenraad.

Het ziekenhuis AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth wordt getroffen door een uitbraak van het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat de symptomen van buikgriep geeft, zoals braken en diarree. In overleg met de FOD Volksgezondheid is beslist een opnamestop van 48 uur in te lassen om verdere verspreiding tegen te gaan.

"Om verdere verspreiding onder patiënten en medewerkers tegen te gaan werden reeds vorige week verschillende maatregelen genomen", zegt hoofdarts Frank Weekers. "Patiënten met symptomen van het norovirus op verpleegkundige afdelingen werden onmiddellijk geïsoleerd op één gang en aan de familie werd gevraagd het bezoek te beperken en direct na hun bezoek naar huis te gaan. Artsen en medewerkers moeten strikte hygiënische voorzorgsmaatregelen hanteren."



Quarantaine

"Ondanks deze vergaande maatregelen is de toestand na het weekend niet verbeterd, vervolgt Frank Weekers. "Daardoor heeft het ziekenhuis vandaag beslist om een tijdelijke opnamestop van 48 uur in te lassen op campus Sint-Elisabeth. De quarantaine afdeling is uitgebreid. Alle patiënten met symptomen van het norovirus worden nu geïsoleerd op één volledige afdeling op campus Sint-Elisabeth. Daar gelden strikte bezoekmaatregelen, zoals minder bezoekuren en maximum aantal bezoekers."



Ingrepen en opnames uitgesteld

"Alle geplande ingrepen en opnames worden uitgesteld. De 100-diensten worden afgeleid naar andere ziekenhuizen in de regio. De dienst spoedgevallen op campus Sint-Elisabeth blijft open, maar indien patiënten zouden moeten gehospitaliseerd worden, worden ze doorverwezen naar andere ziekenhuizen of campus Sint-Jozef." Aan alle artsen en medewerkers wordt met nadruk gevraagd om hele strikte handhygiëne maatregelen toe te passen. De maatregelen gelden voorlopig voor 48 uur. De toestand wordt van nabij opgevolgd en geëvalueerd.



Zeer besmettelijk

Het norovirus is eigenlijk een groep van virussen. Er wordt geschat dat wereldwijd 50% van alle acute buikgriepen door die groep worden veroorzaakt. Het virus is zeer besmettelijk, maar geen levensbedreigend. Het wordt onder meer via direct contact met een besmet persoon overgedragen, maar ook via deurklinken of lichtknopjes van het toilet die zijn aangeraakt door besmette personen.

Verschijnselen van het Norovirus zijn diarree en/of braken. Het braken is vaak heftig en kan plots optreden. Andere symptomen zijn misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkrampen. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na 1 tot 4 dagen vanzelf. Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand kunnen de klachten langer aanhouden.

Na besmetting ontstaat er immuniteit tegen het virus, maar deze is meestal niet volledig en slechts tijdelijk.