E34 weer open na zwaar ongeval met twee vrachtwagens

Redactie

16/01/17 - 14u34 Bron: Verkeerscentrum

video Op de E34 in Zwijndrecht gebeurde maandagmiddag om 14.10 uur een zwaar verkeersongeval met twee vrachtwagens en een personenwagen. Een vrouw raakte ernstig gewond. Door het ongeval raakte de snelweg wel volledig versperd.

Een vrouw werd er met haar auto aangetikt door een vrachtwagen. Daarop ging de personenwagen aan het tollen en kwam deze terecht tussen een tweede vrachtwagen en de vangrail op de middenberm. De tweede vrachtwagen ging daarop in schaar en kwam in de zijberm tot stilstand tegen een groot verkeersbord. De bestuurster van de personenwagen raakte ernstig gewond en moest door de brandweer uit haar verhakkelde voertuig bevrijd worden door de brandweer. Beide vrachtwagenchauffeurs bleven ongedeerd.



Door het ongeval raakte de snelweg wel volledig versperd. Al snel vormde zich een stilstaande file van voor het knooppunt Beveren. Daardoor slibden ook heel wat andere wegen in de Waaslandhaven, Kallo en Melsele dicht. Tegen 16 uur werd de snelweg terug opengesteld.