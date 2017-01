E34 volledig dicht na zwaar ongeval met vrachtwagens

Redactie

16/01/17 - 14u34 Bron: Verkeerscentrum

© Verkeerscentrum.

De E34 richting Antwerpen is volledig dicht na een zwaar ongeval bij St. Anna Linkeroever. Er is geen doorgang voor het verkeer, de file groeit snel aan. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland om het verkeer zoveel mogelijk te spreiden.





Op de E34 ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto kwam in aanrijding met een vrachtwagen. Een tweede vrachtwagen moest vol in de remmen gaan en is vervolgens in schaar gegaan waardoor de rijbaan over de volledige breedte geblokkeerd is. De hulpdiensten zijn momenteel bezig met de bevrijding van één zwaargewond slachtoffer uit de totaal verhakkelde auto.



De file groeit snel aan. Omstreeks 15u was het er al acht kilometer aanschuiven, vanaf Beveren. Het verkeer over langere afstand vanuit Brugge of Zelzate dat naar Antwerpen moet, kan best omrijden via de E17.