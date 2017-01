Politie schiet gewapende man dood in Melle

Door: Tijs Van Puyenbroeck

16/01/17 - 14u29 Bron: Eigen berichtgeving

Ter illustratie. © Thinkstock.

In het Oost-Vlaamse Melle heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een gewapende man neergeschoten in een woning. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.