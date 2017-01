Politie schiet gewapende man dood in Melle

Door: Tijs Van Puyenbroeck

16/01/17 - 14u29 Bron: Eigen berichtgeving

De inbreker werd doodgeschoten in het pand waar Thaïs restaurant Benjarong gevestigd is. © Tijs Van Puyenbroeck.

In het Oost-Vlaamse Melle heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een gewapende man neergeschoten in een woning. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Rond 2 uur 's nachts kwam er een oproep binnen bij de politie Rhode & Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele) omdat een man met een vuurwapen stond te zwaaien ter hoogte van het Thaïs restaurant Benjarong op de Heusdenbaan in Melle. Toen de man - vermoedelijk gaat het om een inbreker - zich niet wou overgeven, loste de politie een schot. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.



Een onderzoeksrechter werd gevorderd om de feiten verder te onderzoeken. Het is immers nog niet duidelijk in welke omstandigheden er geschoten is en of er sprake is van wettige zelfverdediging. Er wordt ook een wapendeskundige en wetsgeneesheer aangesteld.