Door: redactie

16/01/17 - 14u25 Bron: Belga

© Photo News.

De leden van het Vlaams Parlement zullen voortaan pas na 45 jaar van een volledig pensioen kunnen genieten. Momenteel is dat al na 20 jaar. Bovendien moeten de parlementsleden 60 jaar zijn voor ze aanspraak kunnen maken op hun pensioen. Dat meldt deredactie.be. De Vlaamse pensioenregeling zal nu worden voorgelegd aan alle andere parlementen in ons land. Als die niet akkoord gaan, willen de Vlaamse partijen over het voorstel laten stemmen in de federale Kamer.