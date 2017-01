Akkoord bereikt: Vlaamse parlementsleden krijgen pas na 45 jaar volwaardig pensioen

Door: redactie

16/01/17 - 14u25 Bron: Belga

© Photo News.

Het Vlaams Parlement heeft een intern akkoord over de hervorming van het parlementair pensioen. Het parlement wil de regeling die van toepassing is op ambtenaren overnemen. In de overgangsmaatregelen gaat het Vlaams Parlement ook verder dan het voorstel van de Kamer. Op pensioen gaan voor de leeftijd van 60 zal bijvoorbeeld niet meer kunnen, zo blijkt uit de nota die Belga kon inkijken. Het voorstel gaat nu terug naar de andere parlementen. Volgen die niet, dan is het Vlaams Parlement van plan de hervorming alleen door te zetten.

Het dossier van de pensioenen van de parlementsleden sleept al een tijdje aan. Enkele maanden geleden kwamen de parlementsvoorzitters overeen om de pensioenleeftijd van de parlementsleden te verhogen en ook de berekeningsmethode aan te passen. Zo is het de bedoeling de pensioenleeftijd van parlementsleden gelijk te schakelen met die van ambtenaren. Dat betekent concreet dat de pensioenleeftijd voor parlementsleden vanaf 1 juli 2019 wordt opgetrokken naar 65 jaar en tegen 1 februari 2030 naar 67 jaar.



Maar voorlopig blijft het wachten op een akkoord tussen de verschillende parlementen. Vooral de overgangsmaatregelen vormen een belangrijk struikelblok. Het Bureau van de Kamer keurde in november 2016 wel een voorstel goed met daarin een mogelijke reeks overgangsmaatregelen. Zo wilde men bijvoorbeeld tot 30 juni 2019 de gunstigere pensioenleeftijden (bv. pensioen op 52, 55 of 62) behouden.



In de tekst stond toen letterlijk dat het niet de bedoeling is "diegenen die eerder aan de leeftijdsvoorwaarden om het pensioen op te nemen voldeden te penaliseren omdat ze langer werken". Na verschillende vergaderingen heeft het Vlaams Parlement nu in het Uitgebreid Bureau een akkoord bereikt. Dat voorstel behoudt de basisprincipes rond onder meer de pensioenleeftijd, maar gaat in de overgangsmaatregelen wel een stap verder dan het voorstel van de Kamer.



"Rechten die opgebouwd zijn voor juni 2019 zijn opneembaar vanaf de leeftijd van 62 jaar en de rechten opgebouwd vóór 1 juni 2014 door leden die geboren zijn vóór 1 juni 1969 zijn opneembaar vanaf de leeftijd van 60", zo staat in de nota. "Hiermee geeft het Vlaams Parlement een duidelijk signaal dat pensioen voor de leeftijd van 60 voor niemand meer mogelijk zal zijn", luidt het. Het Vlaams Parlement zal zijn standpunt overmaken aan de Conferentie van Voorzitters van de Parlementaire Assemblees (CVPA).



Die komt op 15 februari samen. Als de zaak daar opnieuw zou blokkeren, is het Vlaams Parlement van plan op eigen houtje door te zetten met de pensioenplannen. Parlementsvoorzitter Jan Peumans: "Indien de andere parlementen deze regeling niet volgen, wordt de vandaag afgesproken regeling alvast in het Vlaams Parlement doorgevoerd."