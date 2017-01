Pedofiele kleuterleider anderhalf jaar na veroordeling al vrijgelaten

Door: redactie

Tim C. (29), de voormalige kleuterleider die in juni 2015 tot zes jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling werd veroordeeld voor het seksueel misbruik van verschillende kleuters en twee van zijn nichtjes, is twee weken geleden door de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank vrijgelaten. Dat heeft Belga vernomen in gerechtskringen en wordt bevestigd door het Antwerpse parket. Aan de vrijlating zijn wel verschillende voorwaarden verbonden.

Tim C. ging in september 2010 aan de slag als kleuterleider in een school in Watermaal-Bosvoorde. Al snel begon hij zich aan verschillende van zijn leerlingen te vergrijpen. Daarbij hanteerde hij verschillende werkwijzen. Zo begeleidde hij één meisje steevast als ze naar het toilet ging. Een ander kind hield hij tijdens de speeltijd binnen als het regende, omdat ze zogezegd allergisch was aan regenwater, om dan samen met haar porno te bekijken terwijl hij haar betastte.



Het duurde verschillende maanden voor het misbruik aan het licht kwam tot in het begin van het daaropvolgende schooljaar, 2011-2012, de ouders van enkele andere slachtoffertjes klacht indienden bij het Brusselse gerecht. De Brusselse federale gerechtelijke politie en het Brusselse parket schoten in actie en de kleuters werden ondervraagd. De schooldirectie werd ook op de hoogte gebracht en die liet meester Tim in oktober 2011 onmiddellijk vervangen. Lees ook 6 jaar cel voor pedofiele kleuterleider die nichtjes en kleuters misbruikte

Maanden wachten op ondervraging Het duurde echter verschillende maanden voor Tim C. zelfs maar ondervraagd werd over de feiten en op geen enkel moment werd hij onder aanhoudingsbevel geplaatst of in verdenking gesteld. Niet na de eerste klachten, niet toen er zich nieuwe slachtoffers uit dezelfde kleuterklas meldden, zelfs niet toen uit het psychiatrisch verslag bleek dat hij kenmerken van een kernpedofiel vertoonde. Meester Tim maakte van die tijd gebruik om in avondschool een opleiding pediatrisch verpleger te volgen. Het toeval wou dat één van de ouders van zijn slachtoffers in de kleuterklas in diezelfde klas zat. Die sloeg onmiddellijk alarm maar ook dat leidde niet tot een vrijheidsberoving.



Meester Tim was intussen niet alleen kleuterleider en pediatrisch verpleger-in-spe, hij paste ook regelmatig op de drie kleine dochters van zijn broer. Eén van die meisjes misbruikte hij zes jaar lang, tussen 2006 en 2012, en in de zomer van 2014 begon hij ook een tweede nichtje te misbruiken. Dat misbruik, dat in het Leuvense plaatsvond, kwam eind augustus aan het licht en in september ter ore van het Brusselse gerecht.