Nick stopt met alcohol voor goede doel... en laat bedrijfslogo op zijn lijf tatoeëren

© Instagram/@nickvinckier.

Nick Vinckier is van geen kleintje vervaard. Hij haalde al verschillende keren het nieuws met tal van uitdagingen, de ene al gekker dan de andere. Zijn nieuwste stunt is misschien wel zijn strafste en meest bizarre tot nu toe. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek drinkt de blogger een maand lang geen alcohol en laat hij het logo van het hoogst biedende bedrijf op zijn lichaam tatoeëren. Aan alle bedrijfsleiders: bieden maar!

Tattoo van bedrijfslogo Deze keer gaat Nick all-in. Hij zet zelfs zijn eigen lichaam in in de strijd tegen kanker. Het bedrijf dat het meeste geld biedt, wordt namelijk met een tattoo vereeuwigd op zijn lijf. "Ik word een levend uithangbord, voor de juiste prijs. Voor het goede doel", schrijft Nick op zijn blog.