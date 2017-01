37 klachten over 'loverboys': nieuwe campagne tegen prostitutie bij minderjarigen

Door: redactie

16/01/17 - 12u01 Bron: Belga

Zestig. Zoveel meldingen over prostitutie bij minderjarigen kreeg Child Focus vorig jaar. In 37 gevallen was er sprake van tienerpooiers, of de zogeheten 'loverboys'. Vlaanderen lanceert vandaag een campagne om de problematiek aan de kaak te stellen en te helpen voorkomen dat jongeren slachtoffer worden.

Een jaar geleden lanceerden minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Child Focus een plan om de strijd tegen tienerpooiers - mensen die jongeren onder druk zetten in de prostitutie te werken - op te voeren. De term 'loverboys', die een te soft en vals-romantisch beeld gaf van de daders, werd naar de prullenbak verwezen.



De website die vandaag gelanceerd werd, richt zich op drie doelgroepen: de jongeren zelf, de ouders (en vertrouwenspersonen) en leerkrachten en hulpverleners. "Bedoeling is om iedereen goed te informeren wat tienerpooiers zijn, hoe men signalen kan herkennen en waar men terecht kan voor hulp", legt Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, uit.



Daarnaast werd ook een preventie- en sensibiliseringscampagne, 'Laat je niet pakken', op poten gezet. Zo zullen er affiches verspreid worden op scholen en zal Child Focus postkaarten uitdelen in steden en op 'hotspots' (bijvoorbeeld nachtwinkels, seksshops en discotheken). Via contactadvertentiepagina's in deze krant of op sites die erotische afspraken regelen, zullen mogelijke tienerpooierklanten een verwittiging krijgen dat betaalde seks met minderjarigen illegaal en strafbaar is. Meer info via: www.stoptienerpooiers.be



In 2016 kreeg Child Focus trouwens zestig meldingen binnen over effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. In 37 gevallen was er sprake van de tienerpooierproblematiek. In zes gevallen was het slachtoffer 14 jaar of jonger.

