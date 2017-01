Onderzoek na zware vechtpartij Ninove

Door: redactie

In Oost-Vlaanderen in Ninove heeft de politie een onderzoek geopend na een zware vechtpartij tussen jongeren. "Vier jongeren werden opgenomen in het ziekenhuis", vertelt burgemeester Tania De Jonge aan VTM NIEUWS. Op amateurbeelden is te zien hoe de jongeren elkaar aanvallen. Opgelet, want de beelden kunnen schokkend zijn. Donderdagavond was er een zware vechtpartij tussen de twee groepen jongeren. "Op de beelden is te zien hoe een tiental jongeren met elkaar op de vuist gaan", zegt burgemeester De Jonge. "De politie of de hulpdiensten kregen oproep, maar twee jongeren die deelnamen aan de vechtpartij hebben wel klacht ingediend." De politie onderzoekt nu wie de jongeren zijn. "We denken dat het om bendes gaat die hadden afgesproken aan het station om te vechten."