Twintiger verpletterd door aanstormende metro

Jan Aelberts

16/01/17 - 10u49 Bron: Eigen berichtgeving

Ter illustratie. © photo news.

brussel In de Brusselse metrotunnel is gisterochtend, zondag, een jonge twintiger gestorven nadat hij door een metrostel verpletterd werd. "Hij liep alleen in de tunnel", bevestigt Ine Van Wymersch, woordvoerder van het Brusselse parket.

Het tragische ongeval vond zondagochtend plaats tussen de metrostations Bockstael en Pannenhuis, in de richting van het station Elisabeth. Een man van Roemeense afkomst werd er aangereden door een metrostel nadat hij door de tunnel wandelde. De slag moet enorm geweest zijn, het lichaam van de twintiger werd in tweeën gesneden.



"De man werd verpletterd door de metro en was op slag dood", klinkt het bij het parket van Brussel. "Volgens de bewakingsbeelden was hij door de tunnel aan het strompelen. We weten nog niet of hij onder invloed was van drugs of alcohol." Het gaat alvast niet om een verdacht overlijden. "De man stapte op eigen houtje door de tunnel. Hij was alleen."



Een deel van het metroverkeer werd zondagochtend tussen 8.20 uur en 12.15 uur platgelegd. Er werden onder meer shuttlebussen ingelegd tussen de haltes Simonis en Koning Boudewijn. "Er reden daarnaast ook meer trams die bezoekers naar het Autosalon konden brengen", zegt Ann Van Hamme, woordvoerder van de MIVB.