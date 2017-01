4 vrachtwagens tegen elkaar gebotst op A12

Sander Bral

16/01/17 - 10u43 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Er zijn vanochtend vier vrachtwagens tegen elkaar gereden op het knooppunt van de A12 en de Ring in Antwerpen Noord. De hulpdiensten hebben heel wat opkuiswerk en er is een stilstaande file ontstaan. Er zou één lichtgewonde zijn.

© Marc De Roeck.

Omstreeks 9u15 deze ochtend zijn vier vrachtwagens tegen elkaar gebotst op het knooppunt tussen de A12 en de E19 in Merksem. Twee van de vier vrachtwagens moeten getakeld worden en één van de brandstoftanken is gescheurd, waardoor het wegdek moet worden vrijgemaakt van brandstof. Een hele karwei voor de brandweer en takeldiensten, maar de opkuiswerken zouden goed opschieten.



Eén van de vier rijstroken richting Nederland is afgesloten en er is een stilstaande file ontstaan. Wie van het Waasland of Gent richting Nederland moet, wordt aangeraden de Liefkeshoektunnel te nemen, die sinds 9u55 tolvrij is gemaakt.

Lees ook Lastige ochtendspits op E40 richting Brussel door ongeval in Groot-Bijgaarden