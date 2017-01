Verdacht pakket aan Brusselse Wolvengracht blijkt waterpistool

Door: redactie

16/01/17 - 10u26 Bron: Belga

Ter illustratie. © Thinkstock.

In de omgeving van de Wolvengracht in Brussel werd deze ochtend een verdacht pakket aangetroffen. Na controle bleek het echter om een waterpistool en fles water te gaan. Dat heeft de Brusselse politie gemeld. De veiligheidszone die werd ingesteld, werd rond 8.45 uur opgeheven.

Einde interventie #Brussel omgeving Wolvengracht. Perimeter opgeheven. Verkeer terug mogelijk. — ZPZ PolBru (@zpz_polbru) Mon Jan 16 00:00:00 MET 2017

Het verdacht pakket werd maandagochtend rond 07.00 uur aangetroffen in de Brusselse Wolvengracht. De politie sloot de buurt hermetisch af en de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, werd ter plaatse geroepen. Die onderzocht het pakket en maakte het onschadelijk.



Uiteindelijk bleek het niet meer te bevatten dan een waterpistool en een fles water. "Vermoedelijk was het achtergelaten door een fuiver", aldus de Brusselse politie.



Door het incident waren de buslijnen 29, 66 en 71 een tijdlang onderbroken tussen het centraal station en het De Brouckèreplein. Intussen is alle verkeer hersteld, zo meldt de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.