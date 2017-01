71 procent van de moslims voelt zich geviseerd: "Harder glimlachen om te tonen dat we geen terrorist zijn"

Fien Tondeleir

Belgische moslims voelen zich in eigen land niet geliefd. 71 procent van hen zegt te worden beschouwd als een potentiële terrorist, 63 procent van de ondervraagden bevestigt zich angstig te voelen bij de toestroom van vluchtelingen in dit land - ze worden geviseerd omdat ze zelf moslim zijn - en 77 procent voelt zich hier, in tegenstelling tot vroeger, niet meer thuis. Het zijn de resultaten van een peiling van de Waalse krant Le Soir en televisiezender RTBF.

Na de aanslagen in Brussel vreesden veel moslimjongeren geassocieerd te zullen worden met moslimsextremisme en terrorisme. Daarnaast ziet gelijkekansencentrum Unia een duidelijke stijging van het aantal bedreigingen tegenover moslims. 'Boomende islamofobie', het verontrust de politici, maar vooral de moslims in dit land. En de beeldvorming - "wij allen zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd" - is maar moeilijk weg te krijgen.



Reportagemaker Christophe Deborsu trok voor het Franstalige programma 'C'est pas tous les jours dimanche' door de straten van Schaarbeek en vroeg Belgische moslims naar hun welbevinden. Hij wilde weten of ze zich ooit al eens bekeken voelden als mogelijke terrorist en of ze onlangs, vanwege hun geloof, al eens in verband gebracht werden met terrorisme.



"Het hangt ervan af waar je je bevindt. Wanneer je in Ukkel rondloopt, misschien wel", vertelt er eentje. "In Schaarbeek bijvoorbeeld niet. Een Europeaan die naar Saoedi-Arabië trekt, kan daar ook aanzien worden als terrorist", voegt iemand anders eraan toe.



Moslims voelen zich wel vaker geviseerd, zeker tijdens veiligheids- of politiecontroles. "Aan het station Brussel-Noord werd ik eens staande gehouden, misschien omdat ik een grote tas bij me had en terugkwam van reis", zegt een jonge man. "Het deert me eigenlijk niet zo. Ik ben trots Belg te zijn. En moslim." Een voorbijganger roept: "Leve de koning." Een jonge moslimsvrouw, zonder sluier, merkt eigenlijk geen verschil: "Iedereen is vriendelijk. Maar dat zou misschien anders zijn moest ik gesluierd door de straten lopen.

