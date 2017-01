"Francken behandelt uitgewezen kinderen als criminelen"

Door: redactie

16/01/17 - 10u54 Bron: Belga

© photo news.

Kamerlid Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) reageert ontstemd op de uitwijzing van gezinnen met kinderen via militaire vluchten. "Soms zijn uitwijzingen nodig. Maar als het om kinderen gaat, doe je dat met de grootst mogelijke zorg. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) behandelt hen als criminelen", aldus De Vriendt. Hij wil in het parlement tekst en uitleg over de vluchten.

Onderzoek door De Standaard van de inspectieverslagen van repatriëringen onder politiebegeleiding toont aan dat minstens 23 minderjarigen met hun families de voorbije jaren met special flights naar hun land zijn teruggestuurd.



Volgens staatssecretaris van Asiel en Migratie Francken gaat het om een praktijk die ook de vorige legislatuur al plaatsvond en betreft het een zeer uitzonderlijke situatie. "Met zeven gezinnen op vier of vijf jaar tijd kan je niet zeggen dat het om een standaardpraktijk gaat. Ik sta daar niet om te springen. Het gebeurt enkel als het echt niet anders kan", luidde het in De Ochtend.



"Maatschappelijk assistent en psycholoog aanwezig"

Francken benadrukt dat de uitwijzing niet gebeurt met een C130 en dat steeds sprake is van de aanwezigheid van een maatschappelijk assistent en een psycholoog. Hij relativeert ook de aanwezigheid van criminelen op dezelfde vlucht. Zo gebeurt de aanwezigheid onder politiebegeleiding en duren de vluchten slechts een beperkt aantal uren. "Bovendien is de kans groot dat er ook kinderen aanwezig zijn op het vliegtuig indien je een crimineel uitwijst met een commerciële vlucht", klinkt het.



"Haaks op normen en waarden van westerse democratie"

"Militaire deportaties van kinderen staan haaks op de normen en waarden van een westerse democratie", reageert het groene Kamerlid De Vriendt. "Dit bewijst dat Francken niet zachtaardig, maar hardvochtig omgaat met de meest kwetsbaren". Hij tilt er zwaar aan dat de kinderen samen met criminelen op die militaire vlucht zitten. "Zij zijn dan omkaderd door politie, in een militaire context. Qua trauma voor die kwetsbare kinderen, die op zich al in een moeilijke situatie zitten, kan dat tellen", aldus De Vriendt.



Hij wil duidelijkheid van de staatssecretaris over de vluchten. "Het is niet normaal dat een krant jarenlang moet procederen om informatie te bekomen. De geheimzinnigheid moet stoppen", luidt het.