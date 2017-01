Dieter is weg met 1 miljoen kubieke meter strandzand

JHM

16/01/17 - 09u37 Bron: Het Laatste Nieuws

© Henk Deleu.

Storm Dieter mag dan wel minder hard hebben toegeslagen dan gevreesd, hij heeft toch flinke schade veroorzaakt aan onze kustlijn. Wellicht is meer dan een miljoen kubieke meter zand weggespoeld door de golven. "De precieze omvang zal pas over twee weken duidelijk worden", zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

"Vandaag of morgen zal een vliegtuig een inspectievlucht houden en alles fotograferen. De data-analyse duurt dan nog 10 dagen. Dan pas weten we of het zand ver in zee werd gezogen of niet. Dat maakt verschil of we het zelf terug moeten ophogen of de natuur dat zelf aankan. Vergelijken met de Sinterklaasstorm is moeilijk. Het waterpeil was lager, maar de golven waren hoger. Toen spoelde een miljoen kubieke meter zand weg en kostte het herstel 15 miljoen euro." Deze keer is Bredene het hardst getroffen. Daar ontstonden kliffen op het strand van wel drie meter hoog. Het strand is nu verboden terrein.