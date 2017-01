Door: redactie

16/01/17 - 08u53 Bron: vtmnieuws.be

2 breuken aan de schouder, dat is de vaststelling bij Toon Aerts na zijn val op een wereldbekerwedstrijd in Italië. Volgens zijn ploegleider Sven Nys ziet het ernaar uit dat hij over 2 weken niet kan deelnemen aan het WK Veldrijden, dat zei hij vanmorgen bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. Mogelijk komt Aerts dit seizoen zelfs niet meer in actie.