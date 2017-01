Politie rukt uit voor stomdronken collega's in kroeg

JAB

16/01/17 - 09u35 Bron: Het Laatste Nieuws/ DH

Klanten van The Black Horse in Schaarbeek verwittigden de politie toen ze zagen dat de agenten stomdronken werden. © Google Maps.

Tijdens de grote nationale alcoholcontrole zaterdagavond vonden drie Brusselse agenten er niets beter op dan zelf op zwier te gaan in een kroeg, gewapend en in uniform. Hun dienstwagen parkeerden ze niet ver van het café. Klanten van The Black Horse in Schaarbeek verwittigden de politie toen ze zagen dat de agenten stomdronken werden.



Drie collega's van de zone Noord moesten uitrukken om hen op te pikken. Tijdens de interventie probeerde één van de dronken agenten nog te vluchten, zonder succes. Na enkele testen afgelegd te hebben in het ziekenhuis, werden Dimitri V. (50), Christian H. (55) en Simon P. (55) overgebracht naar het commissariaat. De politie van de zone Noord bevestigt het verhaal. "Dit is onaanvaardbaar", klinkt het. "We zullen de nodige maatregelen nemen. Het onderzoek loopt."