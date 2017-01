Lastige ochtendspits op E40 richting Brussel door ongeval in Groot-Bijgaarden

Door: redactie

16/01/17 - 08u40 Bron: Belga

Op #E40 schuif je al meer dan 1u aan, vanaf Affligem. Bij parking Groot-Bijgaarden is takeling van de gebotste wagens aan de gang. pic.twitter.com/bXd2mZn28D — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) January 16, 2017

Op de E40 richting Brussel verloopt de ochtendspits vanmorgen moeizaam door een ongeval met drie wagens ter hoogte van Groot-Bijgaarden. De weg is intussen vrijgemaakt, maar er is nog altijd een wachttijd van een uur vanaf Affligem. Dat is vernomen van Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.