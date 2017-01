Gezin van vier naar ziekenhuis na CO-intoxicatie

Door: redactie

Een gezin van vier uit Mechelen is afgelopen nacht naar het ziekenhuis overgebracht na CO-intoxicatie. Dat meldt de VRT. In het huis van het gezin werden extreem hoge waarden gemeten. Een slecht werkend kooktoestel met gasfles lag aan de basis. De brandweer waarschuwt om die toestellen zeker goed te controleren. Ook afgelopen weekend waren er al twee zware gevallen van CO in ons land. In Jemappes stierf zelfs een meisje.

In Jemappes, deelgemeente van Bergen, is een achttienjarig meisje gestorven na koolstofmonoxidevergiftiging. De moeder en de schoonvader van de jonge vrouw troffen haar levenloos aan in bad in haar woonst. Ze probeerden, net als de toegesnelde hulpdiensten, het meisje nog te reanimeren maar vergeefs. Het parket van Bergen liet een autopsie uitvoeren, waaruit bleek dat het overlijden te wijten was aan de hoge concentratie koolstofmonoxide in haar bloed. Het meisje, Océane, had net haar achttiende verjaardag gevierd.



Een koppel uit Borgerhout werd zaterdagavond met een dochtertje van 2 naar het ziekenhuis AZ Monica gebracht. Het dochtertje was rond 19 uur onwel geworden in hun huis aan de Apollostraat. Eerder hadden de ouders problemen ondervonden met de boiler en ze verlieten onmiddellijk het pand. De brandweer stelde verhoogde CO-waarden vast. Het toestel werd afgezet en het gebouw verlucht. Niemand verkeerde in levensgevaar.



En in Kontich zijn de bewoners van rust- en verzorgingstehuis De Hazelaar zaterdagochtend wakker geworden door een brand. Een elektrisch deken in een van de kamers had vuur gevat. Een verpleger kon het deken weghalen en blussen. Een bewoner had een rookvergiftiging opgelopen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. Net als de verzorger. Meteen werden de andere bewoners, zoals het noodplan dat voorschrijft, geëvacueerd naar de polyvalente ruimte in de buurt. De hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle.