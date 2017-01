Blue Monday wordt vooral grijze maandag

Door: redactie

16/01/17 - 07u05 Bron: Belga

© rv.

Blue Monday - de derde maandag van januari, naar verluidt de meest deprimerende dag van het jaar - begint overwegend grijs met nevel, aanvriezende mist, laaghangende bewolking en plaatselijk wat lichte winterse neerslag. Het ochtendgrijs zal maar moeilijk verdwijnen. Dat meldt het KMI. In de loop van de dag krijgen we enkele streepjes zon. De maxima liggen tussen -4 graden in Hoog-België en 3 graden in het westen.

In de nacht van maandag op dinsdag blijft het droog en klaart het uit. Het wordt zeer koud met minima van -8 tot -14 graden in de Ardennen, van -4 tot -6 graden in het centrum van het land en rond -2 graden in het westen van het land. In de loop van de nacht ontwikkelen er zich opnieuw lage wolkenvelden en lokaal mogelijk nevel of een aanvriezende mistbank.



Morgen begint de dag in sommige regio's met laaghangende bewolking, nevel en/of aanvriezende mist. In de loop van de dag krijgen we overal brede opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen zelfs overdag vriezen. De maxima liggen tussen -7 graden in Hoog-België en 0 of 1 graad aan de kust.



Storingen

In het tweede deel van de week blijven we grotendeels onder hogedrukinvloed, maar dringen verzwakte storingen boven de Noordzee en Nederland soms door tot onze streken.



Woensdag maakt de zon meer en meer plaats voor bewolking in het noorden van het land. Donderdag maar vooral vrijdag en in het weekend kan er uit de vele bewolking soms wat neerslag vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog.



Vriespunt

In een overwegend noordoostelijke stroming blijft het al bij al koud. Woensdag blijft het op de meeste plaatsen overdag vriezen met maxima van -6 graden in de Ardennen en 2 graden aan de kust. De dagen nadien stijgen de temperaturen tot net boven het vriespunt en concentreert de nachtvorst zich vooral in de Ardennen.