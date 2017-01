Beschermde beroepen niét beschermd voor buitenlanders

LIEVE VAN BASTELAERE

16/01/17 - 05u00

Belgen die een beschermd beroep willen uitoefenen, zoals tandtechnicus of opticien, moeten over de nodige kwalificaties beschikken. Maar die verplichting geldt niét voor burgers uit andere EU-landen: zij kunnen hier zomaar een zaak uit de grond stampen.

In ons land geldt er een 'vestigingswet', die vastlegt wie een beschermd beroep mag uitoefenen. Meestal komt het erop neer dat je een bepaalde opleiding gevolgd moet hebben. Maar in maart vorig jaar is een Europese richtlijn van kracht gegaan die stelt dat wie in het ene EU-land een gereglementeerd beroep mag uitoefenen, dat óók moet kunnen in de andere lidstaten. Gevolg is dat de vestigingswet alléén nog geldt voor Belgen en niet meer voor andere EU-burgers. Daardoor kan bijvoorbeeld een Nederlander hier begrafenisondernemer worden, zónder daarvoor opgeleid te zijn.



Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) noemt deze ongelijkheid "knettergek". Zijn partijgenoot, Vlaams minister van Economie Philippe Muyters, belooft zo snel mogelijk in te grijpen. "We zijn volop gesprekken aan het voeren met verscheidene beroepsfederaties."



