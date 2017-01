Agressie tegen agenten moet strenger bestraft

KRISTOF AERTS

De parketten in ons land gaan geweld tegen de politie strenger en sneller bestraffen. De procureurs-generaal sturen daarover een omzendbrief rond. "Uit een steekproef bij 5.000 agenten blijkt dat 50% al fysiek aangevallen werd", zegt politievakbond VSOA. Afgelopen weekend werden nog vier politiemannen arbeidsongeschikt geslagen.

In de uitgaansbuurt van Oostende bekoelde een 32-jarige Nederlander zaterdag zijn woede op een agent. Eveneens in Oostende maakte een twintiger amok op een bus én bij zijn overbrenging naar de cel. Balans: één agent naar het ziekenhuis. En in het Vlaams-Brabantse Beersel zijn twee inspecteurs enkele dagen arbeidsongeschikt, nadat ze tussenbeide kwamen bij een vechtpartij.



Correctionele rechtbank

De verdachte van die laatste feiten moet al op 28 februari voor de correctionele rechtbank verschijnen. "En dat juichen we toe", zegt Vincent Houssin van het VSOA. "Want liefst de helft van de agenten is al fysiek aangevallen, om van de verbale agressie nog te zwijgen. Het geweld wordt ook steeds driester. Soms neigt het naar poging tot doodslag." Veel politiemensen blijken echter geen aangifte te doen. "Ze vinden dat het bij onze job hoort en denken dat het toch niet vervolgd wordt."



Rondzendbrief

Recent overleg met het College van Procureurs-generaal werpt nu z'n vruchten af: er wordt een rondzendbrief naar de parketten gestuurd met de vraag strenger én sneller op te treden. Al wil Houssin nog een stap verder gaan. "Het zou een sterk signaal zijn als geweld tegen de politie - en bij uitbreiding: tegen alle hulpdiensten - áltijd bestraft wordt."



Het VSOA klaagt nog aan dat de politie geen cijfers bijhoudt over geweld tegen agenten, "hoewel dat al sinds 2007 verplicht is".



