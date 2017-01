Brand vernielt loods en woning in Marke

Door: redactie

15/01/17 - 23u50 Bron: eigen berichtgeving

© Lieven Samyn.

In de Kortrijkse deelgemeente Marke woedt op dit moment een felle brand in de Marktstraat. Het vuur werd rond kwart na tien opgemerkt en ontstond in een loods achter een woning. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.