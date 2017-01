Man zwaargewond na aanrijding op pechstrook: dochter zag vader liggen met voeten op snelweg

Door: Lieven Samyn

Vanmorgen gebeurde in Oekene een dodelijk ongeval nadat een man gegrepen werd door een wagen op de pechstrook. Dat het op de pechstrook van de autosnelweg levensgevaarlijk is, ondervond ook Christophe Pérard (50) uit Harelbeke aan den lijve. Bij het vervangen van een band langs de E403 in Torhout werd hij door een voertuig geraakt. Hij liep twee breuken aan de heup, een gebroken staartbeen en vier gebroken tenen op. Er wacht hem een revalidatie van negen weken, maar hij kan het gelukkig nog wel navertellen.

Na een sollicitatiegesprek keerde Christophe Pérard donderdagvoormiddag met zijn dochter Kimberley (25) met de wagen terug uit Brugge. Op de E403 richting Kortrijk raakte de wagen rond kwart voor elf een steen waardoor de band lek liep. Ter hoogte van de afrit Torhout slaagden vader en dochter er in de wagen tot stilstand te brengen. Christophe besliste op de pechstrook de band te vervangen. Hij plaatste zoals het hoort een gevarendriehoek en trok een fluohesje aan. "Daar halt houden was een foute beslissing", blikt hij vanop zijn ziekenhuisbed terug.



"De voertuigen razen er op luttele centimeters van je voorbij. We waren beter nog wat verder gereden om de wagen op een veiligere plaats te zetten. Want halt houden op de pechstrook is levensgevaarlijk, dat besef ik nu. Een goede raad voor iedereen. Ik had het bijna met mijn leven bekocht."



Voeten op de snelweg

Terwijl Christophe de lekke band probeerde te vervangen, werd hij geraakt door een voertuig dat voorbij raasde. Dochter Kimberley hoorde de klap. Een fractie van een seconde later zag ze haar vader op de grond liggen, met zijn voeten op de snelweg. Ze slaagde er in hem snel volledig terug op de pechstrook te trekken. Een Franse automobilist hield halt en voerde Christophe en Kimberley zwaar gehavend naar het ziekenhuis in Kortrijk. "Waarom we geen ambulance belden, is me ook nog altijd een raadsel", zegt Christophe. "Ik was versuft en Kimberley in paniek. Toch zijn we die Fransen dankbaar."



Via een oproep op Facebook hoopt Christophe nog de aanrijder te vinden. De oproep werd door schoonzus Rita Decorte geplaatst en al bijna 1.000 keer gedeeld. "Al is de kans natuurlijk klein", beseft hij ook. "De enige hoop is dat de aanrijder zelf misschien wroeging krijgt en zich vooralsnog bij de politie meldt. Ach, ik ben vooral blij dat ik het er levend vanaf gebracht heb en anderen kan waarschuwen voor de gevaren van de pechstrook." Er wacht Christophe een revalidatie van zo'n negen weken.