Gestolen Maserati over de kop na wilde achtervolging

15/01/17 - 20u14 Bron: Belga

Een achtervolging van een sportwagen van het merk Maserati, die de voorbije nacht gestolen werd in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem, is geëindigd met een zware crash in het West-Vlaamse Kortrijk. De dieven zijn voorlopig spoorloos, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.