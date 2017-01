Door: redactie

15/01/17

Ouders wachten steeds vaker met het dopen van hun kinderen tot ze wat ouder zijn. Het is vaak te druk net na de geboorte of ze wachten tot het kind zelf kan kiezen of het gedoopt wil worden of niet. In Hoegaarden zijn vanmiddag dertien al wat oudere kinderen tegelijk gedoopt, een record. De jongste is drie, de oudste elf jaar oud.