Opgelet: ook morgenochtend gevaarlijk glad op de weg

Door: redactie

15/01/17 - 18u46 Bron: Belga

Vanavond en komende nacht verlaten de laatste lichte sneeuwbuien ons land naar het zuiden, meldt het KMI. Maar hiermee is de ellende op de weg niet voorbij. Voor de ochtendspits is het opnieuw uitkijken voor gladheid door rijm- en ijsplekken.

Het weerkundig instituut kent de weerstoestand code geel toe. Dat betekent dat er gladheid op de grond wordt verwacht. Deze situatie kan de mobiliteit van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer, zo beveelt het KMI.



Vooral ten zuiden van Samber en Maas kan de mist aanvriezen. De minima liggen tussen -5 graden op de Hoge Venen en +2 graden aan zee.



Morgen begint de dag op vele plaatsen met laaghangende bewolking, nevel en/of aanvriezende mist. In het oosten van het land valt er eerst mogelijk nog een vlokje sneeuw. In de loop van de dag wordt het droog met tegen de avond brede opklaringen. Het blijft wel koud met maxima van -4 graden in Hoog-België en tot +4 aan de kust.

Enkele tips Wie rijdt op spekgladde wegen, neemt volgens Touring maar beter de volgende drie vuistregels in acht:



1. Nooit kort afremmen en snelheid aanpassen.

2. Rem zoveel mogelijk op de motor.

3. Nooit plots aan het stuur trekken.



Maar er zijn ook specifieke tips die extra zekerheid kunnen bieden voor bij het vertrek, tijdens het rijden en -als het je dan toch overkomt - voor tijdens het slippen.

Vertrek - Pas je rijpositie aan. Plaats je autostoel niet te ver van het stuur. In combinatie met een rechtere rug win je aan extra nauwkeurigheid bij het manoeuvreren.



- Zorg er voor je vertrekt voor dat je wielen zo recht mogelijk staan. Zo wordt de kans op schuiven beperkt.



- Vertrek vanuit stilstand in een hogere versnelling. Als je vanuit de tweede versnelling in beweging komt, is er minder kans dat je banden wegslippen.



- Geef bij het vertrek ook niet te veel gas. Duw het gaspedaal rustig in.

Tijdens het rijden - Pas je snelheid aan.



- Hou voldoende afstand van je voorligger.



- Anticipeer: hou een vooruitziende rijstijl aan en anticipeer op (onverwachte) hindernissen, gevaren, bochten, verkeerslichten.



- Vermijd bruuske manoeuvres.



- Vermijd ook bruusk remmen. Rem op de motor.



- Wie een auto met automatische versnelling heeft, zet tijdens het remmen best de hendel in 'neutraal'. In de 'drive'-stand wordt de remafstand verlengd.



- Moderne wagens zijn uitgerust met een ABS-systeem, dat voorkomt dat je wielen blokkeren tijdens het remmen. Panikeer vooral niet als de ABS geactiveerd wordt (dit gebeurt snel op een gladde baan). Het rempedaal zal hoogstwaarschijnlijk beginnen trillen en lawaai maken. Laat niet los, maar blijf de rem indrukken en draai je stuur licht in de richting van de ontsnappingsroute. Oudere wagens hebben het ABS-systeem niet. In dat geval moet je pompend remmen om te voorkomen dat je wielen blokkeren en dat je gaat slippen.



- Wees extra voorzichtig op bruggen, in tunnels, op op -en afritten, op riooldeksels, onder bomen, op plaatsen met veel wind en in schaduwzones.