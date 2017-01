Laurette Onkelinx: "Charles Michel is de pedalen kwijt"

Door: redactie

15/01/17 - 17u54 Bron: Belga

Laurette Onkelinx (PS). © photo news.

heeft vandaag in haar hoedanigheid van fractieleidster van de PS in de Kamer en als voorzitter van de Brusselse federatie van de PS bij de nieuwjaarsreceptie uitgehaald naar premier Charles Michel (MR). Die had dit weekend in de pers dan weer uitgehaald naar de vroegere premier Elio Di Rupo (PS) en hem verweten kritiek te leveren op de huidige regering die erg lijkt op het discours van extreem rechts. "Charles Michel is de pedalen kwijt", aldus Onkelinx.