Kortrijk verwelkomt nieuwe inwoner Dimitri Bontinck: "Ik heb rust nodig"

Door: Peter Lanssens

15/01/17 - 17u39

© Henk Deleu.

De Grote Markt vormde gisterenavond het decor voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. Er daagden vele honderden mensen op, waaronder nieuwe inwoners. Meest opvallende nieuwkomer is Dimitri Bontinck, vader van ex-Syriëstrijder Jejoen. Hij ruilde Antwerpen voor een woonst in Heule. "Ik heb rust nodig", stelt Bontinck.

"De dorpsmentaliteit in Heule, waar mensen sociaal en vriendelijk zijn en iedereen iedereen kent, bevalt me. Hoe Kortrijk is? Er is hier een prima anti-radicaliseringsbeleid. Moest Fouad Belkacem, leider van Sharia4Belgium, hier gewoond hebben, hij zou veel eerder opgepakt geweest zijn", aldus Bontinck, nooit verlegen voor een straffe uitspraak.



De weergoden spaarden de receptie. Alles was gratis. Er waren onder meer 1.500 bakjes friet, 1.500 zakjes oliebollen en 30 vaten bier. De omkadering was prima met extra aandacht voor kinderanimatie. Er stond een springkasteel, er waren klauterballen van vzw Den Draad en er werden 50 voetballen in het publiek getrapt. Eén minpunt: het was te donker op de receptie.