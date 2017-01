Vrouw kritiek na val van tweede verdieping in Verviers

Door: redactie

15/01/17 - 17u23 Bron: Belga

© photo news.

Een vrouw is gisterochtend van de tweede verdieping van een flatgebouw gevallen in Verviers. Dat is vernomen bij het parket van Luik. Haar echtgenoot werd aanvankelijk opgepakt, omdat hij ervan verdacht wordt de vrouw uit het gebouw te hebben geduwd. Vandaag werd de man weer in vrijheid gesteld.