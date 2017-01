Vier Gentse horecazaken betrapt op negeren rookverbod

Door: redactie

15/01/17 - 17u09 Bron: Belga

© anp.

Bij een controleactie van de sociale inspectie, de lokale politie en de FOD Volksgezondheid in 17 horecazaken in Gent zijn de voorbije nacht vier overtredingen van het rookverbod vastgesteld. Er waren ook enkele inbreuken op de sociale wetgeving. Dit meldt het Gentse arbeidsauditoraat.

De actie was gericht op horecazaken in de Gentse deelgemeenten Sint-Amandsberg en Oostakker. Er werden 17 zaken gecontroleerd en van 27 personen werd de identiteit vastgesteld. Onder de werknemers bevond zich een OCMW-steuntrekker en een Riziv-gerechtigde.



Voor twee zelfstandigen of vennoten in een vennootschap zal er ook een melding aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) gedaan worden, gezien er twijfels waren rond de tijdige aansluiting als zelfstandige. Er was ook een zaak die ingeschreven stond als tearoom, maar in feite een danscafé uitbaatte.



De FOD Volksgezondheid stelde proces-verbaal op voor vier uitbaters voor het overtreden van het rookverbod en voor drie klanten. Er waren ook vier pv's van waarschuwing voor technische opmerkingen over de rookkamer.



De politie nam een geseinde persoon mee voor verhoor en twee personen werden voor de betekening van een stuurverbod meegenomen. Er werd ook een pv opgesteld voor een inbreuk op de kansspelwetgeving.