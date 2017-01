Fuifganger slaat twee agenten arbeidsongeschikt

Tom Vierendeels

15/01/17 - 14u21 Bron: Eigen berichtgeving

beersel Twee inspecteurs van de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) zijn voor enkele dagen arbeidsongeschikt na tussenkomst bij een vechtpartij in Alsemberg, een deelgemeente van Beersel. Een fuifganger keerde zich tegen hen.

In Evenementenhal DOC vond gisterennacht de fuif 'Do You Love The 90's Party' plaats van vzw Zot van Beersel met gastoptreden van Sam Gooris. Het evenement verliep zonder problemen, maar op het einde ontstond er toch een schermutseling waarbij de politie tussenbeide gevraagd werd.



Correctionele rechtbank

Eén van de heethoofden keerde zich tegen de politie waardoor de twee inspecteurs verwondingen opliepen. De verdachte kon uiteindelijk overmeesterd worden. Hij werd voor verhoor overgebracht naar het commissariaat. Het parket Halle-Vilvoorde besloot de man onmiddellijk te dagvaarden. Hij moet op 28 februari voor de correctionele rechtbank verschijnen.