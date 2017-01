Komt Rutten uit de ivoren toren?

Door: redactie

Dingen die leven bij de mensen, zo omschrijft ze het zelf. En daarom wil ze ook luisteren naar die mensen. Rutten maakte vorige week bekend dat ze stopt als parlementslid om 'de boer op te gaan'. "Ik ga langs in alle Vlaamse gemeenten om te luisteren. Waar dromen de mensen van, waar liggen ze van wakker? Ik wil vooral die mensen horen die normaal nooit gehoord worden", verduidelijkt ze haar beslissing. Een beslissing die ook kritiek oogst: de politicus die uit de ivoren toren moet komen om te weten wat er leeft. "Je voelt dat er iets beweegt, dat hebben we het voorbije jaar allemaal gezien. We moeten anders aan politiek doen. Niet langer enkel in de Wetstraat, maar in alle straten."