Rutten ongerust over radicale islam: "We moeten dat kunnen benoemen zonder racist te worden genoemd"

15/01/17 - 14u44 Bron: VTM NIEUWS

video Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor meer eigen waarden en opent de aanval op geradicaliseerde moslims. "Ik maak me zorgen als ik dingen in de radicale islam zie. Ik dacht dat we discussies over de gelijkheid tussen man en vrouw achter de rug hadden", zei ze vanmiddag in VTM NIEUWS.

"Heel veel discussies waarvan we dachten dat we ze achter ons konden laten, steken weer de kop op. De scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw. Die waren afgerond, maar beginnen nu weer."



"Ik vind het heel erg dat er discussie bestaat over gemengde zwemlessen, of over mannen die een hand geven aan vrouwen. We hebben vrijheden verworven, we zijn daar trots op. Maar als ik sommige dingen in de radicale islam zie, dan maak ik me zorgen. We moeten dat kunnen benoemen, zonder dat er een storm van kritiek komt omdat je een racist zou zijn. Ik heb enkele goede vrienden die moslim zijn, maar je moet de dingen bij naam kunnen noemen", aldus Rutten.



"Dingen die leven bij de mensen", zo omschrijft ze het zelf. En daarom wil ze ook luisteren naar die mensen. Rutten maakte vorige week bekend dat ze stopt als parlementslid. "Ik ga langs in alle Vlaamse gemeenten om te luisteren."