Ook agent in spe kan je laten blazen

Door: redactie

15/01/17 - 13u30 Bron: vtmnieuws.be

video De blaasmarathon dit weekend draait op volle toeren. En het valt daarbij op dat de politie bij de controles heel wat agenten in opleiding inzet. Zo doen de leerling-agenten praktijkervaring op en de lokale politie kan de extra hulp goed gebruiken. Maar liefst 41 aspirant-agenten helpen bij deze actie.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil er tegen eind volgend jaar 1.200 extra agenten bij hebben. De hulp van de politiescholen is dan ook meer dan welkom, want veel politiezones hebben de middelen niet om regelmatig grote controles uit te voeren.



"Aan de ene kant is het een excellente oefening voor onze studenten, want we proberen hen op te leiden zo dicht mogelijk tegen de realiteit", klinkt het bij Koen Milis, directeur van de politieschool. "Aan de andere kant is dat ook een win-win situatie, want ook de zone heeft er voordeel bij, in die zin dat ze acties kan opzetten die groter zijn dan ze standaard gewoon zijn."



Van de 733 bestuurders die moesten blazen hadden er slechts 7 te veel gedronken. En ook al zijn ze gecontroleerd door agenten in opleiding, ze zullen hun straf niet ontlopen.