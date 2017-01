Boegeroep voor Termont als hij over circulatieplan Gent begint: "De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen"

Door: redactie

15/01/17 - 13u14 Bron: Belga

© belga.

De 18de editie van de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent bracht opnieuw duizenden mensen op de been. De receptie stond dit jaar in het teken van "200 jaar Universiteit Gent", maar vooral het nieuwe mobiliteitsplan ging over de tongen. Toen burgemeester Daniël Termont (sp.a) zijn speech begon over het circulatieplan, weerklonk een tijdlang boegeroep.

Niet minder dan 28.836, waarvan 17.310 alcoholische, gratis drankjes werden geserveerd op de receptie die in totaal 20.000 euro kostte. Er werd gebruik gemaakt van 13.000 herbruikbare bekers en er werden 3.000 programmaboekjes uitgedeeld.



Burgemeester Daniël Termont ziet 2017 als een bijzonder jaar. "Op 3 april treedt immers het circulatieplan in werking!" Waarop een hele poos boegeroep weerklonk. Termont repliceerde door het nieuwe mobiliteitsplan een hefboom voor een nieuwe samenleving te noemen.



"Te veel auto's in de stad"

"Het is duidelijk dat mobiliteit de mensen bezighoudt. Maar er zijn te veel auto's in de stad. Alles laten zoals het is, zou misdadig zijn. Gent wordt straks onleefbaar, daarom moeten we dat nu aanpakken. De belangrijkste wegen zijn immers onze luchtwegen." Termont beloofde wel dat er een burgerkabinet wordt opgericht dat mee het circulatieplan kan evalueren. "Met het college gaan we dagelijks dat plan bekijken en eventueel aanpassen waar nodig."



Voorts opent op 10 maart de nieuwe bibliotheek aan De Krook. Op 9 oktober wordt 200 jaar Universiteit Gent gevierd. "Een pijler van het Gentse succes", noemde Termont de universiteit. De receptie stond dan ook in het teken van die viering met onder meer een optreden van de studentenfanfare. Rector Anne De Paepe mocht op het podium een grote taart in ontvangst nemen. "Die 200 jaar gaan we een heel jaar vieren. Onze universiteit is uitgegroeid van 190 naar 40.000 studenten."