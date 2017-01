Door: Sarah Vandoorne

15/01/17 - 10u12 Bron: Eigen berichtgeving

Nadat de politiezone Maldegem vrijdag alarm sloeg over de onrustwekkende verdwijning van de 85-jarige Maldegemnaar Geeraard Steyaert, is gisterennamiddag zijn lichaam teruggevonden in een zijwegel van de Vakebuurtstraat. De politie spreekt van een "jammerlijk ongeval". Geeraard Steyaert was vermist sinds woensdag.