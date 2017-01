Gladde wegen zorgen voor veel ongevallen: dode en verschillende gewonden

LSI

15/01/17 - 08u00 Bron: Het Laatste Nieuws

In Oekene viel een dodelijk slachtoffer te betreuren. © LSI.

video Het winterweer heeft gisterenavond en vanochtend al voor verschillende ongevallen gezorgd. De zwaarste balans was in het West-Vlaamse Oekene, waar ook een dode viel.

Het winterweer, een combinatie van regen, hagel en natte sneeuw, zorgde de voorbije nacht voor tal van slippartijen langs de snelwegen in Zuid-West-Vlaanderen. Daarbij viel alvast één dodelijk slachtoffer.



Menen

Even voor middernacht ging een voertuig op de A19 in Menen aan het slippen op het glibberige wegdek. Een automobiliste moest door de brandweer bevrijd worden en raakte gewond. Twee passagiers bleven zo goed als ongedeerd. Een wagen ging over de kop in Menen. © LSI.

Wervik Op diezelfde A19 van Ieper richting Kortrijk ging in Wervik rond kwart voor vier een Mercedes van de weg af. Aan de rechterkant van de weg belandde de wagen tegen een elektriciteitspaal en kwam in de gracht tot stilstand. Het ongeval in Wervik. © LSI.

Oekene Rond kwart over vier raakten op de E403 in Oekene bij Roeselare, ter hoogte van het Esso-tankstation, twee voertuigen betrokken in een ongeval. Eén van de voertuigen ging over de gracht en belandde op het parkeerterrein van het tankstation. Bij dat ongeval viel een dodelijk slachtoffer. De rechterrijstrook is er versperd. Een deskundige van het parket doet er de nodige vaststellingen. In Oekene viel een dode. © LSI.

Deerlijk Rond kwart over zes gingen op de E17 van Gent naar Kortrijk in Deerlijk twee voertuigen aan het slippen. Bij dat ongeval vielen zes gewonden. Het ongeval in Deerlijk. © LSI.

Rumst In Rumst moest de brandweer een geknelde passagier bevrijden nadat een wagen uit de bocht ging in de Tiburgstraat. Een andere passagier werd uit de wagen geslingerd. Een jong meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het wegdek was er spekglad, het voertuig ging uit de bocht en kwam over de kop tot stilstand. Het ongeval in Rumst. © De Roeck.

Eksel Een auto is in Eksel een woning binnengereden ter hoogte van het kruispunt Diestersebaan - Winnerstraat. Er zijn geen gewonden, noch de chauffeur, noch de bewoners. "Vermoedelijk is de bestuurder gewoon rechtdoor gereden", aldus majoor Bosmans van brandweer Lommel. © Birger Vandael. © Birger Vandael.

Neerpelt De sneeuwbuien hebben in Limburg ook gisteren een slachtoffer geëist. Een auto die van Kleine Brogel richting Sint-Huibrechts-Lille reed is geslipt op de Peerderbaan in Neerpelt. Zo kwam de wagen in een voortuin aan de overkant van de straat terecht. Volgens de eerste berichtgeving zou de bestuurder op eigen kracht in ambulance zijn gestapt. © Birger Vandael.