Dit is de schoonste boerin van Vlaanderen

Door: redactie

15/01/17 - 01u38 Bron: Belga

De Schoonste Boerin van Vlaanderen 2017-2018 is Mieke Verniest. De 35-jarige vrouw uit het Oost-Vlaamse Zwalm werd gisterenavond verkozen tijdens een show in het Gentse Flanders Expo op Agriflanders, de grootste land- en tuinbouwbeurs van Vlaanderen.

Er waren negen kandidates voor de titel. De 'Schoonste Boerin' werd gekozen door een vakjury van tien landbouwjournalisten, waarvan de helft mannen en de helft vrouwen. "Zij houden rekening met een hele resem criteria: spontaniteit, uitstraling, mondigheid, assertiviteit, gezond boerinnenverstand... Daarbovenop jureren ze de onderdelen van het gala. Ten slotte tellen ook de punten mee van de praktische proeven die de dames aflegden", zegt de organisatie.



Tijdens Agriflanders waren er opdrachten met onder meer een proef met de kettingzaag en het reanimeren van mensen.



De presentatie van de show, die het badpakkendefilé achterwege liet, was in handen van de uittredende Schoonste Boerin Karen Verplancke. Minister van landbouw Joke Schauvliege reikte de prijs uit en de winnares ging met een tractor van John Deere naar huis. Mieke Verniest, die werkt in de varkensteelt en akkerbouw, is de komende twee jaar de ambassadrice van de Vlaamse land- en tuinbouw. De eerste ereboerin werd Evi Van Camp uit Koningshooikt.