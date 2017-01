"Papa was zo rock-'n-roll, hele school was dol op hem"

Door: Annick Grobben

15/01/17 - 07u25 Bron: Eigen berichtgeving

Marijke met Willem (links) en Sander. Rechts van hen: de gitaar van Lieven. "Muziek was zijn grote passie. Zelfs wanneer we hier met zijn allen in de zetel naar tv keken, grabbelde hij plots zijn gitaar vast en begon te spelen." © Wannes Nimmegeers.

Amper vijftig, liet schooldirecteur en Kadril-gitarist Lieven Huys maandag het leven terwijl hij in het Anzegemse Sint-Vincentiusinstituut zijn nieuwjaarsspeech voorlas. Een fataal hartfalen ontnam zijn twee zonen hun allergrootste idool en coolste knuffelbeer. Voor zijn echtgenote was Lieven Huys de man die de gave had om het beste in haar en in iedereen rondom hem naar boven te halen.

Alleen al op zijn school laat de directeur uit Machelen-Zulte een immense leegte na. Over de doden niets dan goeds, maar het moet gezegd: sinds hij er in 2011 aan het hoofd kwam te staan, verdubbelde het aantal leerlingen naar 550. En hij kende ze één voor één bij naam. "Mijn man was dan ook een buitenbeentje, een atypische directeur", zegt zijn weduwe, Marijke Van de Keer (46), leerkracht van beroep. "Hij was enorm innemend, ging zonder vooroordelen met mensen om. Van de poetsvrouw over de klusjesman tot moeder-overste: hij had met iedereen contact en maakte geen onderscheid."



"Dat papa gitaar en piano speelde, maakte hem natuurlijk ook populair", pikt jongste zoon Willem (17) in. "Papa was rock-'n-roll. Cool, zonder dat hij dat per se wilde zijn. Hij was het gewoon. Leerlingen die op school door de gang liepen, konden hem dikwijls piano of gitaar horen spelen. Zelfs wanneer een leerling bij hem in zijn bureau stond, kon papa ineens achter zijn buffetpiano gaan zitten spelen. Hij zag er ook wat als een dandy uit. Met zo van die verfijnde kleren. Papa deed ook altijd parfum op, want hij vond het belangrijk om lekker te ruiken." Lees ook Schooldirecteur (50) wordt onwel en sterft tijdens nieuwjaarsspeech