Auto slipt en belandt in de voortuin

Door: Birger Vandael

14/01/17 - 23u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Birger Vandael .

Neerpelt

De sneeuwbuien van vanavond hebben in Limburg al een eerste slachtoffer geëist. Een auto die van Kleine Brogel richting Sint-Huibrechts-Lille reed is geslipt op de Peerderbaan in Neerpelt.



Zo kwam de wagen in een voortuin aan de overkant van de straat terecht. Volgens de eerste berichtgeving zou de bestuurder op eigen kracht in ambulance zijn gestapt.