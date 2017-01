Zware brand vernielt alleenstaande villa in Ruddervoorde

Door: Jelle Houwen

14/01/17 - 22u39

In de Hogestraat in Ruddervoorde brak vanavond rond 21 uur een zware brand uit in een alleenstaande villa. De vuurhaard ontstond op de zolderverdieping. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Zowel de korpsen van Torhout, Oostkamp als Ruiselede repten zich ter plaatse, onder meer met extra water.