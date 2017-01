De Wever: "Met ons geen Wiskunde-Haartooi-Mechanica-Moderne Talen-Latijn-Houtbewerking"

Door: redactie

N-VA-voorzitter Bart De Wever is trots dat zijn partij op de rem heeft gestaan bij het onderhandelen van het pas afgeklopte hervormingsplan voor het secundair onderwijs. "Geef sommigen hun zin en dan zitten alle leerlingen binnenkort tot hun zestien jaar allemaal samen in de richting Wiskunde-Haartooi-Mechanica-Moderne Talen-Latijn-Houtbewerking", sneerde hij op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. "De N-VA houdt woord: met ons komen er geen avonturen."

"Wij durven het algemeen belang vooropstellen en denken rationeel vooruit, zelfs als de emotionele kreten en de verwijten oorverdovend klinken" "Het afgelopen jaar heeft ons zwaar op de proef gesteld", zo stak De Wever van wal in de Mechelse Nekkerhal. Hij stond stil bij de terreur in Brussel en elders, bij het asiel- en migratiebeleid en de oude zekerheden die volop lijken weg te vallen. "De wereld is er in 2016 heel anders gaan uitzien", aldus de N-VA-voorzitter, die begrip toonde voor de angst en onzekerheid die dat bij de burgers teweegbrengt.



De Wever maakte zich sterk dat N-VA - anders dan anderen - die angsten steeds ernstig genomen heeft. "Wij durven het algemeen belang vooropstellen en denken rationeel vooruit, zelfs als de emotionele kreten en de verwijten oorverdovend klinken. Ons gelijk komt dikwijls pas achteraf en een ere-doctoraat zit er wellicht niet in, maar dat deert ons niet", klonk het nog, verwijzend naar het eredoctoraat voor Angela Merkel en haar 'wir schaffen das'.

Zorgenkind Met de blik op 2017 moest De Wever toegeven dat de begroting van de federale coalitie - waarin N-VA veruit de grootste partij is - "een groot zorgenkind" blijft. "We zijn klaar om de besprekingen met onze partners aan te vatten en wij zijn bereid om tot een akkoord te komen. Maar ons uitgangspunt blijft ongewijzigd: de oplossing ligt niet in belasten maar in bezuinigen."



Tegelijk blijven de Vlaams-nationalisten inzetten op de hervorming van de vennootschapsbelasting, die nog steeds geblokkeerd zit binnen de federale regering. "Een hervorming die inmiddels inhoudelijk door vrijwel iedereen wordt toegejuicht. Het is dan ook één van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar om deze hervorming te kunnen doorvoeren."

PS © belga. Tot slot kon ook een sneer naar de PS zaterdagavond niet ontbreken. De Wever hekelde het pleidooi voor een vierdagenweek, de 'acheter Wallon'-strategie en het "schijnverzet" tegen het vrijhandelsakkoord CETA. Hij noemde het "nummertjes voor de schijn om de mensen wijs te maken dat ze aan de globalisering kunnen ontsnappen". "Mijnheer Magnette, u mag dan in de perceptie een grote held zijn van de linkerzijde en in de media, de feiten pleiten tegen u", besloot de N-VA-topman.